"تطوير العشوائيات": الانتهاء من تنفيذ مشروع الأسمرات "3" أكتوبر المقبل



وأضاف "صديق" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الحكومة تعمل على تحسين صورة مصر، وتطوير المواطن لكي يساهم في تطوير المناطق التي يعيش فيها.



وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الشهر المقبل سيكون هناك افتتاحات لمشروعات كثيرة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الأسمرات 3 اكتوبر المقبل.

قال خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه يتم تجديد قوانين البناء والإسكان لكي يتم منع بناء العشوائيات، لافتا إلى أن الدولة تضع مخططات للتوسع في العمران بتخطيط وليس عشوائيًا.