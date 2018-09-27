كاسيميرو يكشف سبب خسارة الريال من إشبيلية

أكد اللاعب البرازيلي ‏كاسيميرو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن سبب خسارة مباراة إشبيلية، هو أن لاعبي الريال لم يلعبوا بجدية أمام الخصم في أول 45 دقيقة.





وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية : "‏نحن نفكر في أنفسنا فقط وليس من خصومنا، وخسارة برشلونة لم تؤثر في مستوانا، وسنذهب للديربي الان ولانفكر الا بالانتصار وننتظر دعم جماهير البرنابيو".



