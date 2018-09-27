كاسيميرو يكشف سبب خسارة الريال من إشبيلية
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:53 صأحمد عصام
أكد اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن سبب خسارة مباراة إشبيلية، هو أن لاعبي الريال لم يلعبوا بجدية أمام الخصم في أول 45 دقيقة.
وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية : "نحن نفكر في أنفسنا فقط وليس من خصومنا، وخسارة برشلونة لم تؤثر في مستوانا، وسنذهب للديربي الان ولانفكر الا بالانتصار وننتظر دعم جماهير البرنابيو".
وأضاف :"في الشوط الأول قدمنا مستوى سيء جداً، ونحن نعلم أن اشبيلية منافس صعب للغاية، وأن تعطيهم 45 دقيقة هذا سيكلفك الكثير ".