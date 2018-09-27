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كاسيميرو يكشف سبب خسارة الريال من إشبيلية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:53 ص
كاسيميرو يكشف سبب خسارة الريال من إشبيلية
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أحمد عصام
 

أكد اللاعب البرازيلي ‏كاسيميرو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن سبب خسارة مباراة إشبيلية، هو أن لاعبي الريال لم يلعبوا بجدية أمام الخصم في أول 45 دقيقة.


وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية : "‏نحن نفكر في أنفسنا فقط وليس من خصومنا، وخسارة برشلونة لم تؤثر في مستوانا، وسنذهب للديربي الان ولانفكر الا بالانتصار وننتظر دعم جماهير البرنابيو".


وأضاف :"‏في الشوط الأول قدمنا مستوى سيء جداً، ونحن نعلم أن اشبيلية منافس صعب للغاية، وأن تعطيهم 45 دقيقة هذا سيكلفك الكثير ".

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