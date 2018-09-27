الكويت أمام الأمم المتحدة: سنستمر في دعم القضية الفلسطينية



وأضافت في كلمة ألقاها السفير جمال الغنيم، مندوب الكويت لدى المنظمات الدولية، في الدورة الـ73 من اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أن إسرائيل تواصل هجماتها المدنسة ضد الحرم القدسي، بالإضافة لاعتقال الآلاف من الشعب الفلسطيني، والهجمات المتكررة على قطاع غزة.



وتابع السفير الكويتي، أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها الدولية بحماية المدنيين، ولذلك طالبت الكويت بمشروع قرار لفرض الحماية الدولية على الفلسطينيين، ورغم عدم اعتماد المشروع فإن الكويت ستواصل دعمها للفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة الكويت، أن القضية الفلسطينية من أهم وأقدم القضايا في مجلس الأمن، وتستمر دولة الاحتلال في سياساتها التوسعية في إقامة المستوطنات، ومخالفة قرارات الشرعية الدولية.