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الكويت أمام الأمم المتحدة: سنستمر في دعم القضية الفلسطينية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:35 ص
الكويت أمام الأمم المتحدة: سنستمر في دعم القضية الفلسطينية
جمال الغنيم
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نعيم يوسف
 
أكدت دولة الكويت، أن القضية الفلسطينية من أهم وأقدم القضايا في مجلس الأمن، وتستمر دولة الاحتلال في سياساتها التوسعية في إقامة المستوطنات، ومخالفة قرارات الشرعية الدولية.

وأضافت في كلمة ألقاها السفير جمال الغنيم، مندوب الكويت لدى المنظمات الدولية، في الدورة الـ73 من اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أن إسرائيل تواصل هجماتها المدنسة ضد الحرم القدسي، بالإضافة لاعتقال الآلاف من الشعب الفلسطيني، والهجمات المتكررة على قطاع غزة.

وتابع السفير الكويتي، أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها الدولية بحماية المدنيين، ولذلك طالبت الكويت بمشروع قرار لفرض الحماية الدولية على الفلسطينيين، ورغم عدم اعتماد المشروع فإن الكويت ستواصل دعمها للفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
المزيد عن: الكويت القدس الحرم الشريف الامم المتحده
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