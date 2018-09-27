مواعيد مباريات الدور التمهيدي الرابع للكأس

أعلنت لجنة مسابقة كأس مصر بالإتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدور التمهيدي الرابع الذي سيقام يومي السبت والأحد لتحديد الأندية المتأهله إلى دور الـ 64.



