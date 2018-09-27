مواعيد مباريات الدور التمهيدي الرابع للكأس
أعلنت لجنة مسابقة كأس مصر بالإتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدور التمهيدي الرابع الذي سيقام يومي السبت والأحد لتحديد الأندية المتأهله إلى دور الـ 64.
ومن المقرر أن يلتقي يوم السبت المقبل الموافق 29 سبتمبر كلاً من :
1- شبان قنا X نادي قنا
2- ديروط X بني مزار
3- ناصر الفكرية X أبو تيج
4- المنيا X مركز شباب إطسا
5- الصيد Xكوكاكولا
6- الترسانة X الشمس
7- نادي مصر X سيراميكا
8- الغابة X بورتو
9- القناة X النوبة
10- منتخب السويس X بلدية الإسماعيلية
11- فاقوس X أكتوبر سيناء
12- منية سمنود X الأمير
13- نبروة Xغزل دمياط
14- بني عبيد Xسبورتنج كاسل
15- عثماسون Xمركز شباب تلا
16- سيدي سالم X ج شبين
17- غ المحلة X مطوبس
18- بهتيم Xالقناطر
19- المنتزة X أبو قير
20- دمنهور X فاركو
21- م ش أبو المطامير X الجزيرة
22- الأوليمبي Xالهلال
- مباريات الأحد 30 سبتمبر
23- سوهاج X أسوان
24- الألومنيوم X التعدين
25- بني سويف X تليفونات بني سويف
26- النصر Xاتحاد الشرطة
27- شيكو X المنصورة
28- طنطا X مصري السلوم