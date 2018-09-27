ننشر حصاد مباريات ختام الدور الثالث لكأس مصر





أختتمت منافسات الدور التمهيدي الثالث من مسابقة كأس مصر، والذي أقيم بين فرق دوري المظاليم، حيث فاز فريق سيراميكا على حساب فريق القومي، كما تخطى فريق شيكو نظيرة فريق أبو كبير، وتغلب فريق أبو تيج على فريق مركز شباب مغاغة، وخرج فريق السنبلاوين عقب الخسارة من فريق غزل دمياط.





ويرصد "الفجر الرياضي" نتائج المواجهات التالية :





- الطائرات مع النصر 1-2





- اتحاد الشرطة مع أكتوبر 2-1





- سيراميكا مع القومى 4-0





- الصيد مع م ش أبو النمرس 3-3 وصعد "الصيد" بركلات الترجيح





- حلوان العام مع كوكاكولا 1-1 وصعد "كوكاكولا" بركلات الترجيح





- الإتصالات مع إف سي مصر 2-3





- الغابة مع الدخان 1-0





- بورتو مع القنطره غرب 2-1





- بورفؤاد مع القناة 0-0 وصعد "القناة" بركلات الترجيح





- غزل السويس مع النوبة 2-2 0-0 وصعد "النوبة" بركلات الترجيح





- بلدية الاسماعيلية مع أبي صقل 1-0





- الترسانة مع كسكادا 5-1





- الرباط مع أكتوبر سيناء 0-1





- فاقوس مع دكرنس 1-1 وصعد "فاقوس" بركلات الترجيح





- ميجا مع الامير 0-2





- بلبيس مع المنصورة 0-1





- نبروة مع الزرقا 1-1 وصعد "نبروة" بركلات الترجيح





- بني عبيد مع عمال المنصورة 3-0





- سبورتنج كاسل مع عرب الرمل 1-0





- مطوبس مع صيد المحلة 0-0 وصعد "مطوبس" بركلات الترجيح





- بهتيم مع أشمون 2-1





- القناطر مع منوف 1-0





- مصري السلوم مع م ش ايتاي البارود 1-0





- م ش كفر بولين مع المنتزة 1-1 وصعد "المنتزة" بركلات الترجيح





- جزيرة مطروح مع م ش كوم حماده 5-1





- هلال الضبعة مع سبورتنج 1-0





- عمال فرشوط مع شبان قنا 0-1





- نادي قنا مع نادي جرجا 2-0





- بني مزار مع القوصية 1-0





- ناصر الفكرية مع م ش ناصر ملوي 2-2 وصعد "الفكرية" بركلات الترجيح





- بترول أسيوط مع المنيا 0-2





- مطرطارس مع م ش اطسا 1-2





- أبو قير مع بترول إسكندرية 1-0



