مدرب الاتحاد: أداء اللاعبين كان بطوليا أمام الوحدة.. واستبعدت الأجانب لهذا السبب

أكد بندر باصريح، مدرب نادي اتحاد جدة، أن فريقه كان الأفضل أمام الوحدة ويستحق الفوز ولكن في الأخير المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.





وقال ‏بندر باصريح، عقب انتهاء اللقاء: "قدمنا كل شيء في مباراة اليوم وكنا نستحق الإنتصار، أشكر اللاعبين على هذا الأداء البطولي".



