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مدرب الاتحاد: أداء اللاعبين كان بطوليا أمام الوحدة.. واستبعدت الأجانب لهذا السبب

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:55 ص
مدرب الاتحاد: أداء اللاعبين كان بطوليا أمام الوحدة.. واستبعدت الأجانب لهذا السبب
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منى العوضي
 

أكد بندر باصريح، مدرب نادي اتحاد جدة، أن فريقه كان الأفضل أمام الوحدة ويستحق الفوز ولكن في الأخير المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.


وقال ‏بندر باصريح، عقب انتهاء اللقاء: "قدمنا كل شيء في مباراة اليوم وكنا نستحق الإنتصار، أشكر اللاعبين على هذا الأداء البطولي".


وتابع حديثه: "استبعادي للأجانب كارليتو و بيزيتش وفالديفيا كونهم مصابين وأنا كمدرب لا أفرق بين لاعبين محليين و أجانب والأفضل هو من يلعب معي".


ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة وذلك في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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