مدرب الاتحاد: أداء اللاعبين كان بطوليا أمام الوحدة.. واستبعدت الأجانب لهذا السبب
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:55 صمنى العوضي
أكد بندر باصريح، مدرب نادي اتحاد جدة، أن فريقه كان الأفضل أمام الوحدة ويستحق الفوز ولكن في الأخير المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.
وقال بندر باصريح، عقب انتهاء اللقاء: "قدمنا كل شيء في مباراة اليوم وكنا نستحق الإنتصار، أشكر اللاعبين على هذا الأداء البطولي".
وتابع حديثه: "استبعادي للأجانب كارليتو و بيزيتش وفالديفيا كونهم مصابين وأنا كمدرب لا أفرق بين لاعبين محليين و أجانب والأفضل هو من يلعب معي".
ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة وذلك في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين