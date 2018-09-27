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أول تريللر لفيلم Under the Silver Lake لـ اندرو جارفيلد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:40 ص
أول تريللر لفيلم Under the Silver Lake لـ اندرو جارفيلد
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الفجر الفني
 
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Under the Silver Lake أول تريللر لفيلم الدراما والجريمة، المقرر طرحه فى دور العرض يوم 7 ديسمبر المقبل فى الولايات المتحدة.

فيلم Under the Silver Lake تدور قصته حول سام هو فى الـ33 من عمره الذى يغيب عن الوعى ويجد امرأة غامضة تدعى سارة، تمرح فى حمام سباحة شقته، وعندما تختفى يبدأ سام فى بحث سريالى عبر لوس أنجلوس لفك سر اختفائها، مما أدى به إلى أعماق غامضة من الغموض والفضيحة والتآمر فى مدينة الملائكة.

الفيلم من بطولة اندرو جارفيلد، وسيدنى سوينى، وتوبير جريس، ورايلى كيو، وجيمى سيمبسون، وألى ماكدونالد، وكالى هيرنانديز، وريكى ليندهوم، وزوسيا ماميت، وجريس فان باتن، ومن تأليف وإخراج ديفيد روبرت ميتشل.
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