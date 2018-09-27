فيلانويفا: روح الاتحاد عادت أمام الوحدة.. وباصريح أعطاني الحرية





يرى كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب نادي اتحاد جدة، أن روح الاتحاد عادت في لقاء الفريق أمام الوحدة، اليوم الأربعاء، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.





وقال فيلانويفا، في تصريحات عقب انتهاء اللقاء: "الدوري طويل جدًا، لا يجب علينا اللعب بأسلوب برشلونة، لكي نمتع الجماهير".





وأوضح: "الجماهير سيستمتعون تلقائيًا عندما نحقق الإنتصارات، لكن الأهم في لقاء اليوم عودة روح ‎الاتحاد المعتادة".





وتابع حديثه: "نعلم بأن ظروف النادي تغيرت ولكن المال ليس كل شيء في كرة القدم".





وعن الفرق بين رامون دياز وبندر باصريح؛ قال: "دياز مدرب كبير والنتائج لم تخدمه، بندر باصريح أعطاني الحرية التامة داخل أرضية الملعب".



