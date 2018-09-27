١٠ معلومات عن أروى جودة في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة الشابة آروى جودة، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الرابع والثلاثين، وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنها.





١-ولدت آروى في السابع والعشرين من سبتمبر ١٩٨٤، في مدينة جدة بالسعودية.

٢-بدأت حياتها المهنية في طفولتها، حيث عملت بمجال عروض الأزياء منذ كانت في الثانية عشر من عمرها.

٣-حصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء عام 2004.

٤-درست التسويق في الأكاديمية البحرية.

٥-خالتها هي الفنانة صفاء أبو السعود.

٦-دخلت مجال التمثيل في عام ٢٠٠٥، من خلال فيلم "الحياة منتهى اللذة".

٧-شاركت في العديد من الأفلام الناجحة منها: "مفيش غير كده، زي النهاردة، العالمي، الوتر".

٨-إلى جانب السينما، ظهرت آروى في عدد من المسلسلات الهامة منها: "أبو عمر المصري، هذا المساء، حجر جهنم".

٩-سبق لها تقديم برنامج ذا فويس عام ٢٠١٢.

١٠-حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية 2015 عن فيلم "الجزيرة ٢".