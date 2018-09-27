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١٠ معلومات عن أروى جودة في عيد ميلادها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:13 ص
١٠ معلومات عن أروى جودة في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 
تحتفل الفنانة الشابة آروى جودة، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الرابع والثلاثين، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.

١-ولدت آروى في السابع والعشرين من سبتمبر ١٩٨٤، في مدينة جدة بالسعودية.
٢-بدأت حياتها المهنية في طفولتها، حيث عملت بمجال عروض الأزياء منذ كانت في الثانية عشر من عمرها.
٣-حصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء عام 2004.
٤-درست التسويق في الأكاديمية البحرية.
٥-خالتها هي الفنانة صفاء أبو السعود.
٦-دخلت مجال التمثيل في عام ٢٠٠٥، من خلال فيلم "الحياة منتهى اللذة".
٧-شاركت في العديد من الأفلام الناجحة منها: "مفيش غير كده، زي النهاردة، العالمي، الوتر".
٨-إلى جانب السينما، ظهرت آروى في عدد من المسلسلات الهامة منها: "أبو عمر المصري، هذا المساء، حجر جهنم".
٩-سبق لها تقديم برنامج ذا فويس عام ٢٠١٢.
١٠-حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية 2015 عن فيلم "الجزيرة ٢".
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