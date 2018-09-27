اليوم.. ملايين المصريين في انتظار قرار مصيري من البنك المركزي

تعقد لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماعًا يناقش مسألة الفائدة، وهل سيتم الإبقاء على سعر الفائدة بالنسبة للحسابات الشخصية والقروض والودائع وخلافه كما هي، أم سيتم تغيير نسبة الفائدة سواء بالسلب أو بالإيجاب.





وذكرت بعض التقارير الإعلامية، بأن البنك المركزي قد تلقى بعض الطلبات من قبل بنوك خاصة في مصر، تسعى من أجل رفع سعر الفائدة على بعض الأمور، وهذا في الوقت الذي قامت فيه بنوك أخرى بمطالب بأن يتم خفض سعر الفائدة.





وقالت بلومبرج الأمريكية، إنه كان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة بنحو 5% هذا العام بعد تباطؤ معدلات التصخم، وبالفعل خفضت السعر بمقدار 200 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس، ولكن في الوقت الحالي يجب أن يعرف الجميع بأن مصر توقفت عن تخفيض أسعار الفائدة بسبب العديد من العوامل وعلى رأسها التوترات التجارية العالمية والشروط المالية العالمية الأكثر تشددًا على عملات الأسواق الناشئة.



