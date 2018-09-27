نائب رئيس الإسماعيلي يفتتح أكاديمية النادي بالكويت

افتتح المهندس خالد فرو نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمهندس سيد عبد النعيم رسلان عضو المجلس – افتتحا – أكاديمية النادى بالكويت والتى تعد سابقة تحدث للمرة الأولى.





تضم الأكاديمية كافة المراحل السنية على أن يتولى تدريبها المدير الفني جمال شحاتة والبرازيلي جوليو سيزار بهدف إتاحة الفرصة لابناء الجالية المصرية في تنمية مهاراتهم واختيار وانتقاء افضل العناصر المميزة للانضمام لصفوف النادى الاسماعيلي.





شهد الافتتاح حضور مشجعى رابطة الإسماعيلى بالكويت وسط أجواء مغلفة بالبهجة والسعادة من جميع الحضور.





وقام لاعبو الأكاديمية باستعراض مهاراتهم الفنية أمام الحضور قبل أن يقوموا بالتقاط الصور التذكارية مع نجوم الدراويش قبل انطلاق المران.



