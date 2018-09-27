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"الموارد البشرية" بالإمارات: ترشيح 713 مواطنا ومواطنة للتعيين لدي 117 شركة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:18 ص
الموارد البشرية بالإمارات: ترشيح 713 مواطنا ومواطنة للتعيين لدي 117 شركة
سيف أحمد السويدي
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آيات عامر
 


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ترشح 713 مواطناً ومواطنة للتعيين لدى 117 شركة تعمل في القطاعات المالية والمصرفية والتجزئة والسياحة.

 وجاء ذلك فضلاً عن توقيع 144 آخرين عروضاً للعمل لدى الشركات المعنية، خلال 4 أيام مفتوحة للتوظيف نظمتها الوزارة، مؤخراً في العين ودبي بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي.

 وأكد سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، أن "غرفة العمليات" التي شكلتها الوزارة ضمن منهجية إدارة الأيام المفتوحة للتوظيف تنسق حالياً مع الشركات المعنية للوقوف.

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