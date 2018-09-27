مي عمر تكشف تفاصيل تعاقدها على فيلم جديد

قالت الفنانة مي عمر إن خطوتها المقبلة ستكون فى السينما حيث تحضر لفيلم جديد تدخل تصويره خلال الأيام المقبلة، ليشهد الفيلم أول ظهور لها فى عمل فنى منذ حملها وولادتها مولودتها الثانية سيلين فى أبريل الماضى، لافتة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل الفيلم قبل بداية التصوير مباشرة.





ويشهد هذا العام عودة قوية للفنانة مى عمر، حيث إنها فور الانتهاء من تصوير الفيلم ستدخل مباشرة مسلسلها الجديد مع النجم أحمد السقا وإخراج زوجها محمد سامى، حيث تقدم دور البطولة النسائية فى العمل وتظهر صعيدية للمرة الأولى فى مشوارها الفنى لاسيما وأن العمل تدور أحداثه فى اطار صعيدى ويكتب له السيناريو والحوار أيمن سلامة.





وظهرت مى عمر فى دراما رمضان قبل الماضى من خلال مسلسلين الأول هو "عفاريت عدلى علام" مع الزعيم عادل امام وغادة عادل وهالة صدقى وكمال أبو رية وعزت أبو عوف وأحمد صلاح السعدنى، وإخراج رامى إمام، والثانى "ريح المدام" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى ورجاء الجداوى وإخراج كريم العدل.