بعد دخولها في علاقة عاطفية مع شخص آخر.. طالب ينهى حياة زميلته بطريقة بشعة

أقدم طالب على قتل زميلته خنقا داخل منزل عائلته بمنطقة بوعرادة من محافظة سليانة الواقعة شمال غرب تونس، بسبب انفصالها عنه ودخولها في علاقة عاطفية مع شخص آخر.

وبحسب التحريّات الأوليّة التي قامت بها الوحدات الأمنية بالمنطقة، فإن الجريمة وقعت في ليلة الثلاثاء - الأربعاء، عندما استدرج الطالب البالغ من العمر 17 عاما، صديقته وزميلته بالمعهد (16 عاما)، بعد الإنتهاء من الدروس، إلى منزل عائلته مستغلاّ غياب والدته، حيث قام بارتكاب جريمته، بضربها على رأسها ثم خنقها حتى الموت، وذلك بعد نشوب شجار بينهما، ثم أخفى جثّتها في خزانة والدته.

وأعلنت الجهات الأمنية أنها تمكنت من توقيف الجاني في وقت وجيز، وقررت النيابة العامة سجنه بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، وذلك إلى حين الانتهاء من التحقيقات وإحالته للمحاكمة.



