"أبوالغيط": لم يكن هناك ربيعًا عربيًا بل كان تدميرًا للمنطقة



وأضاف "أبو الغيط"، في تصريحات تليفزيونية، أن ما حدث حقق لإسرائيل والقوى الغربية مصالحهم، لافتا إلى أن المفاوضات في القضية الفلسطينية متوقفة، والولايات المتحدة تتخذ موقف غاية في الشراسة ضد الفلسطينيين لأن العقد العربي انفرط.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم عن حل الدولتين، ويجب الدفع في هذا الاتجاه، ولكن المأساة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتصور أنه انتصر ولا يجب أن يتنازل عن شيء.

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل خلال السبع سنوات الماضية تستشعر أنها حققت انتصارًا نهائيا في القضية الفلسطينية، وقد ساهم في ذلك ما يسمي بـ"الربيع العربي"، ولم يكن هناك ربيعا عربيًا بل تدميرًا عربيًا.