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"الخارجية الأمريكية": نقدر الدول القيادي لمصر في المنطقة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:19 ص
الخارجية الأمريكية: نقدر الدول القيادي لمصر في المنطقة
إريكا تشوسانو
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نعيم يوسف
 
قالت إريكا تشوسانو، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يؤكد علاقة الصداقة بين القاهرة وواشنطن.

وأشارت تشوسانو، في تصريحات لقناة "Extra News" الفضائية، إلى أن الأبواب مفتوحة للتعاون بين أمريكا ومصر، وهناك علاقة مستمرة منذ عقود في عدة مجالات.

وأكدت المتحدثة الإقليمية لوزارة الخارجية الأمريكية: "مصر تلعب دورًا قياديًا في حل النزاعات في المنطقة، ونتعاون مع مصر في القضايا الثنائية والإقليمية ونقدر الدور القيادي لمصر في المنطقة".
المزيد عن: مصر ترامب السيسي الاقليم أمريكا إريكا تشوسانو
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