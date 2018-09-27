"الخارجية الأمريكية": نقدر الدول القيادي لمصر في المنطقة



وأشارت تشوسانو، في تصريحات لقناة "Extra News" الفضائية، إلى أن الأبواب مفتوحة للتعاون بين أمريكا ومصر، وهناك علاقة مستمرة منذ عقود في عدة مجالات.



وأكدت المتحدثة الإقليمية لوزارة الخارجية الأمريكية: "مصر تلعب دورًا قياديًا في حل النزاعات في المنطقة، ونتعاون مع مصر في القضايا الثنائية والإقليمية ونقدر الدور القيادي لمصر في المنطقة".

قالت إريكا تشوسانو، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يؤكد علاقة الصداقة بين القاهرة وواشنطن.