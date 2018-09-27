شاهد بث مباشر مباراة الاهلي والنجمة اللبناني اليوم في البطولة العربية LIVE رابط سريع بدون تقطيع

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وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على وستنقل مباشرة على قناة «أبوظبي الرياضية 1» المفتوحة، ويعلق عليها عصام عبده.





بطاقة المباراة:

النجمة Vs الأهلي. البطولة : البطولة العربية للأندية (دور الـ 32). القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 . الملعب : ملعب المدينة الرياضية . نتيجة مباراة الذهاب : التعادل السلبي (0-0) . المعلق : علي سعيد الكعبي .

موعد المباراة : 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:30 مساءاً بتوقيت مصر . 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:30 مساءاً بتوقيت العراق . 6:30 مساءاً بتوقيت السودان . 7:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:30 مساءاً بتوقيت تونس . 5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:30 مساءاً بتوقيت قطر. 4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وكان كارتيرون قد استبعد ناصر ماهر نجم الفريق من قائمة الأهلي لمباراة اليوم بسبب اشتراكه في إحدى مباريات كرة القدم الخماسي، ليقوم الجهاز الفني بإيقاف اللاعب واستبعاده من مباراتي حوريا والنجمة اللبناني.









وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على وستنقل مباشرة على قناة «أبوظبي الرياضية 1» المفتوحة، ويعلق عليها عصام عبده.









وكان نادي النجمة اللبناني قد تأه لدور الـ32 للبطولة العربية للأندية بعد تغليه على الأفريقي التونسي والفيصلي السعودي والوئام الموريتاني في المجموعة الأولى من التصفيات .





وحقق الأهلي فوزا عريضا في أخر مبارياته على فريق حوريا كوناكري الغيني برباعية نظيفة، في إياب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا قادته للتأهل للمربع الذهبي للبطولة، ليضرب موعدا ناريا مع فريق وفاق سطيف الجزائري.



