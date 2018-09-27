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عاجل.. هاشتاج "إنزل عشان الأهلي والأهلي فوق الجميع" يتصدران تويتر

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:41 ص
عاجل.. هاشتاج إنزل عشان الأهلي والأهلي فوق الجميع يتصدران تويتر
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أحمد جمال
 

 

تصدر في الساعات القليلة الماضية هاشتاج #انزل_عشان_الاهلي الترند في موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر.

 

وذلك في إطار حس جماهير الأهلي والأعضاء الجميع بأهمية الجمعية العمومية الغير عادية المقرر لها غدًا الجمعة للتصويت علي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

 

كما تصدر أيضًا هاشتاج #الأهلي_فوق_الجميع ترند تويتر أيضًا وهو ما خلق حالة كبيرة من الاهتمام لدي الجميع نظرًا لحساسية وأهمية الفترة الحالية للأهلي وجماهيره.

 

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