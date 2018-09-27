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تعرف على موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة والقناة الناقلة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:09 ص
تعرف على موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة والقناة الناقلة
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منى العوضي
 

تعادل فريق اتحاد جدة مع الوحدة بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد فريق الاتحاد في الأيام المقبلة لخوض لقاء قوي مع الوصل الإماراتي في إياب دور 32 من البطولة العربية للأندية، ويلتقي الفريقين يوم 30 سبتمبر الجاري بالإمارات.

وتنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة مع الوصل يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة و5:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "الجوهرة" بالمملكة العربية السعودية.

وسيتم نقل مواجهة الاتحاد مع الوصل في إياب دور 32 من البطولة العربية للأندية مباشرةً وحصرياً عبر قناة "أبو ظبي الرياضية".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة الاتحاد السعودي والوصل الإماراتي بالبطولة العربية عبر موقع الفجر الرياضي.

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