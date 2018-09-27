ننشر مواجهات الأسبوع الأول لدوري القسم الرابع بالمنوفية





أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الرابع في منطقة المنوفية مواجهات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم، حيث سيلتقي في المجموعة الأولى وطنى بركة السبع مع فريق ميت خلف، ونادي قويسنا مع مركز شباب قويسنا، وكفر الشيخ ابراهيم مع اتحاد بركة السبع، وبركة السبع مع شبرابخوم.





وفي المجموعة الثانية يلتقي نادي تلا مع الشهداء، وأشمون مع الباجور، ومنوف مع كفر عشما، ووطني شبين مع السلام.





ويتأهل فريق واحد من كل مجموعة ليقام بينهما لقاء فاصل، لتحديد الفريق الذي سيشارك بدروة الترقي مع بطل الغربية، وبطل كفر الشيخ، لصعود فريق من الثلاثة للقسم الثالث.





وتنطلق مباريات السبت الرابع بالمنوفية يوم الجمعه الموافق 19 أكتوبر الحالي.



