ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الصحف الإنجليزية تثير الأزمة بين مورينهو وبوجبا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:06 ص
الصحف الإنجليزية تثير الأزمة بين مورينهو وبوجبا
طباعة
أحمد عصام
 

أثارت الصحف الإنجليزية الأزمة بين جوزية مورينهو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، واللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.


حيث أشار ‏غلاف صحيفة التايمز، بإن مورينهو عالق مع بوغبا، وإن ادارة اليونايتد لا تريد التخلي عنه ولا عن مورينهو مدرب الفريق.


وجاء ‏غلاف صحيفة الميرور: تخلصوا منه !، وإنه يوضح أن مورينهو يطالب ادارة اليونايتد ببيع بوجبا في يناير، من أجل الاستقرار في النادي.


يذكر أن حدثت ازمة كبيرة بين مورينهو وبوجبا في الأيام الماضية، وقرر المدرب سحب شارة القائد من اللاعب الفرنسي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
x
21:00
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
17:10
أحد
الحزم
x
17:35
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
x
18:30
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
x
18:30
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 1:30:01 AM