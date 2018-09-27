الصحف الإنجليزية تثير الأزمة بين مورينهو وبوجبا

أثارت الصحف الإنجليزية الأزمة بين جوزية مورينهو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، واللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.

حيث أشار ‏غلاف صحيفة التايمز، بإن مورينهو عالق مع بوغبا، وإن ادارة اليونايتد لا تريد التخلي عنه ولا عن مورينهو مدرب الفريق.

وجاء ‏غلاف صحيفة الميرور: تخلصوا منه !، وإنه يوضح أن مورينهو يطالب ادارة اليونايتد ببيع بوجبا في يناير، من أجل الاستقرار في النادي.





يذكر أن حدثت ازمة كبيرة بين مورينهو وبوجبا في الأيام الماضية، وقرر المدرب سحب شارة القائد من اللاعب الفرنسي.