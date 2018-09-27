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الملك سلمان عن لقب خادم الحرمين: "يشرفني أن أسمى كما سمي من قبلي"

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:06 ص
الملك سلمان عن لقب خادم الحرمين: يشرفني أن أسمى كما سمي من قبلي
الملك سلمان
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نعيم يوسف
 
أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، عن فخره بلقب خادم الحرمين الشريفين، قائلا: "يشرفني أن أسمى كما سمي من قبلي، نحن نخدم بيوت الله، ونخدم الحجاج، وشعبنا".

وأضاف خادم الحرمين، أثناء تدشين مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة: "لا يوجد تفرقة بين هذا وذاك، ونرى في بعض الدول حصانة، ولكن نحن يستطيع المواطن تقديم شكواه في أي واحد".

وتابع العاهل السعودي: "جميع أفراد العائلة يتبعون سيرة الوالد عبدالعزيز".
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