الملك سلمان عن لقب خادم الحرمين: "يشرفني أن أسمى كما سمي من قبلي"



وأضاف خادم الحرمين، أثناء تدشين مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة: "لا يوجد تفرقة بين هذا وذاك، ونرى في بعض الدول حصانة، ولكن نحن يستطيع المواطن تقديم شكواه في أي واحد".



وتابع العاهل السعودي: "جميع أفراد العائلة يتبعون سيرة الوالد عبدالعزيز".

#خادم_الحرمين_الشريفين: إذا رأيتم شيء يضر دينكم أو وطنكم أو مواطنيكم فالله يحييكم#الإخبارية pic.twitter.com/OT5XE96OOy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، عن فخره بلقب خادم الحرمين الشريفين، قائلا: "يشرفني أن أسمى كما سمي من قبلي، نحن نخدم بيوت الله، ونخدم الحجاج، وشعبنا".