عاجل.. ننفرد بنشر أسماء 22 مصابًا في حادث الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة محمد حسام محمد 17 عامًا، وحامد أمين سالم 20 عامًا، وأمنية محمد 19عامًا، وأحمد محمد عبد الفتاح 16 عامًا، وأحمد عبد الله محمد 45 عامًا، وهويدا عبد الموجود طه 26 عامًا، وبسمة محمد عبد الجواد 23 عامًا، وقمر محمد عبد اللطيف 24 عامًا، ومحمد أحمد السيد 31 عامًا، وطه جمال السيد 18 عامًا، وأيمان غريب محمد 32 عامًا، وغادة وصفي فتحي 29 عامًا، وسحر السيد أحمد 29 عامًا، مديحة كامل علي 27 عامًا، ومحمود يوسف السيد 19 عامًا، وسعيد يوسف عطية 38 عامًا، وعبد الرحمن عادل محمد 19 عامًا، ومحمد أحمد عبد الله 19 عامًا، وعبد الفتاح محمد جاد 30 عامًا، وسارة أحمد عباس 28 عامًا، ونورا ابو النجا عبد المعطي 22 عامًا، ومحمد يوسف علي 30 عامًا.



وذلك إثر حادث تصادم سيارة نقل محملة بالعمال الذين يعملون في الشركة الصينية بمنطقة أبوسلطان، مع سيارة ميكروباص محملة بعمال أحد المصانع، علي طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي أمام مدينة فايد.



حصلت بوابة الفجر الإلكترونية، على أسماء 22 عاملًا مصابًا، في حادث التصادم بين سيارة نقل مع ميكروباص علي طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي أمام مدينة فايد.