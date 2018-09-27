ماجدة الرومي مفاجأة "الموسيقى العربية" في الأوبرا

يتابع الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية إعدادات الدورة الـ27 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنطلق فعالياته في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع عدد من الفنانين لمشاركتهم في الدورة المقبلة على رأسهم ماجدة الرومي، أنغام ووائل جسار، بالإضافة إلى عدد من الفنانين من جنسيات مختلفة.





وأضاف صابر، في تصريحات صحفية أنه "من المقرر أن تقام فعاليات المهرجان على مدار 12 يوما بمشاركة مجموعة مميزة من الفنانين المصريين والعرب، وبمجرد الاستقرار على كل التفاصيل سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي".