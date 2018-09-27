تقدم 8 شركات وتحالفات كبرى لتشغيل خدمات المتحف الكبير





قال اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصرى الكبير، إن 8 شركات وتحالفات كبري مصرية ودولية، تقدموا لتشغيل خدمات المتحف، وذلك طبقاً للموعد المحدد لتلقي المستندات والذي تم تمديده حتى 25 سبتمبر بناءً على طلب بعض المؤسسات والشركات الكبري الراغبة في التقدم، للسماح لهم بتكوين تحالفات تسمح بالمشاركة فى تأهيل مثل هذا الصرح الثقافى العظيم.





وأعلن مفتاح، أن التحالفات المتقدمة اشتملت على شركات من مصر وايطاليا وفرنسا وانجلترا والامارات العربية المتحدة، حيث تم تشكيل لجنة خماسية بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسته وعضوية ممثلين من كل من وزارات الآثار والاستثمار والتعاون الدولي والمالية ومجلس الدولة لضمان سلامة وشفافية الاجراءات.





وأشار إلى أن اللجنة قامت ظهر اليوم الأربعاء 26 سبتمبر، اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير بفض مظاريف مستندات التأهيل المسبق لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.





وأضاف أن جميع إجراءات الطرح المسبق تمت بالتعاون بين كل من وزارتي الآثار والاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسوف تبدأ اللجان المشكلة برئاسة الدكتور طارق توفيق توفيق بدراسة العروض المقدمة ابتداءً من صباح غد الخميس 27 سبتمبر حتى تنتهي من أعمال التقييم وإصدار قائمة مختصرة بأسماء الشركات المؤهلة في نوفمبر 2018، تمهيداً للبدء في عملية الطرح لاختيار الشركة أو التحالف صاحب أفضل العروض المقدمة لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.





وتتضمن هذه اللجان ممثلي الشركات الدولية القائمة على إعداد مستندات الطرح (Hill, Ehaf, PWC, Lord) بالإضافة إلى نخبة من كبار الاستشاريين الهندسيين والقانونيين المصريين فى هذا المجال وكذلك ممثلين من مجلس الدولة ووزاراتى الآثار والمالية.



