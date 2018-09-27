نشأت الديهي يكشف موعد طرح ترامب لـ"صفقة القرن"



وأوضح "الديهي"، في برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten" الفضائية، أن ترامب أكد ذلك خلال لقائه الثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو.



وأضاف أن ترامب أكد أنه سيدعم إسرائيل دعمًا مطلقًا وأنه يرى أن حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيليين هو الأمثل، لافتا إلى أن ترامب يريد الوصول لحل نهائي للقضية الفلسطينية قبل نهاية ولايته الأولى في حكم الولايات المتحدة الأمريكية، متابعًا: "ترامب قال إن الولايات المتحدة ستقف دائمًا إلى جانب إسرائيل بنسبة 100%".

كشف الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيطرح خطة السلام الأمريكية والمعرفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، خلال ثلاثة أشهر.