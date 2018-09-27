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فاطمة عيد: "لو جوزي اتجوز عليا يبقى لكم دينكم وليا ديني"

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:14 ص
فاطمة عيد: لو جوزي اتجوز عليا يبقى لكم دينكم وليا ديني
فاطمة عيد
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الفجر الفني
 
قالت الفنانة الشعبية فاطمة عيد، إن الزواج في الماضي كان سهلًا للغاية، ولم يكن هناك أي متاعب بالنسبة للعروسين بشأن الشقة أو غيره، حيث أن الأهالي كانوا يحاولوا تقديم كل التسهيلات الممكنة، مشيرة إلى أنها تزوجت بـ25 قرشا فقط. 

وردت "عيد" خلال استضافتها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC" مع الإعلامية منى الشاذلي على سؤال "ماذا تفعلي لو زوجك تزوج عليكي؟" قائلة: "يتجوز عليا إزاي بس لا مفيش هو من طريق وأنا من طريق، لكم دينكم ولي ديني".
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