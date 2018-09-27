عاجل.. مباحث مصر القديمة تنجح في كشف غموض مقتل سيدة بشقتها

نجحت مباحث مصر القديمة خلال 24 ساعة، في كشف غموض مقتل سيدة داخل شقتها بمساكن عين الصيرة.





تلقي المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث مصر القديمة بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة بشقة داخل بلوك 30 بعين الصيرة وبالانتقال إلى مكان البلاغ تم العثور على الجثة.





وبجمع المعلومات واجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أصدقائها وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



