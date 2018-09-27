هاشتاج الأهلي فوق الجميع يتصدر تويتر





بآلاف التغريدات التى شارك بها المغردون، تصدر هاشتاج #الاهلي فوق الجميع قائمة ترند تويتر فى مصر، استعرضوا فيها بعض إنجازات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وأكدوا فيها على دعم المجلس ضد أي محاولات للتقليل منه .





وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، واتفق جميع المغردون علي أهمية دعم مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ومساندته خاصة وأن المجلس يبذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن حقوق جماهيره وأعضاء الجمعية العمومية.



