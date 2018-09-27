أبرز أخبار التوك شو يوم الأربعاء 26-9-2018
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:05 ص
رقية جمال - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"التأمين الصحي": ضخ 42 ماكينة غسيل كلوي جديدة ببعض المحافظات
قالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه تم ضخ نحو 42 ماكينة غسيل كلوي جديدة اليوم وأمس في المنيا والسويس وطنطا و6 أكتوبر والفيوم.
غادة والي: وصف "التضامن" بوزارة الفقراء لا يزعجني.. وخدمتهم شرف عظيم
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: "لا يزعجني وصف الوزارة بـ(وزارة الفقراء) لأن خدمتهم شرف عظيم، ونحن نستبعد غير المستحقين من المعاش الضماني وتكافل وكرامة".
هاني يونس يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء لـ سوهاج
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قام بزيارة أكثر من 15 موقع خدمي بمحافظة سوهاج ما بين مواقع خدمية وصحية، مضيفًا أن رئيس الوزراء قام بزيارة مدينة سوهاج الجديدة التي ستكون المتنفس لأهالي مدينة سوهاج القديمة.
رئيس الوزراء: تخصيص 70% من صفقة عربات السكة الحديد الجديدة للصعيد
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خصص 70% من صفقة عربات السكك الحديدية الجديدة للصعيد.
تناولت برامج "التوك شو" الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"التأمين الصحي": ضخ 42 ماكينة غسيل كلوي جديدة ببعض المحافظات
قالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه تم ضخ نحو 42 ماكينة غسيل كلوي جديدة اليوم وأمس في المنيا والسويس وطنطا و6 أكتوبر والفيوم.
غادة والي: وصف "التضامن" بوزارة الفقراء لا يزعجني.. وخدمتهم شرف عظيم
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: "لا يزعجني وصف الوزارة بـ(وزارة الفقراء) لأن خدمتهم شرف عظيم، ونحن نستبعد غير المستحقين من المعاش الضماني وتكافل وكرامة".
هاني يونس يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء لـ سوهاج
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قام بزيارة أكثر من 15 موقع خدمي بمحافظة سوهاج ما بين مواقع خدمية وصحية، مضيفًا أن رئيس الوزراء قام بزيارة مدينة سوهاج الجديدة التي ستكون المتنفس لأهالي مدينة سوهاج القديمة.
رئيس الوزراء: تخصيص 70% من صفقة عربات السكة الحديد الجديدة للصعيد
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خصص 70% من صفقة عربات السكك الحديدية الجديدة للصعيد.