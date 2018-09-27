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طفل "عايز أنام يا حاجة": "مش عايز أروح المدرسة تاني"

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:41 ص
طفل عايز أنام يا حاجة: مش عايز أروح المدرسة تاني
الطفل محمد
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كساب أحمد
 
قال الطفل محمد، الطالب الباكي في المدرسة لرغبته في النوم، إن أحد الأشخاص قام بتصويره من وراء شباك الفصل، معقبًا: "مش عايز أروح المدرسة تاني".

وأضاف "الطفل الباكي"، خلال حواره مع فضائية "النهار"، مساء الأربعاء:  بحب المدرسة بس الفصل لأ عشان العيال بتتريق عليا، ولدى ٣ أصدقاء"، لافتًا إلى أنه عندما شاهد الفيديو لأول مرة على هاتف والدته مسحه على الفور، متابعًا: "مش بحب المُدرسة اللى في الفيديو عشان ضربتني".

ولفت إلى أنه أهلاوي ويُحب كرة القدم، ونجم مصر الدولي محمد صلاح.
المزيد عن: مدرسة تعليم الطفل محمد الطالب الباكي اخبار مصر
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