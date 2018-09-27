طفل "عايز أنام يا حاجة": "مش عايز أروح المدرسة تاني"

قال الطفل محمد، الطالب الباكي في المدرسة لرغبته في النوم، إن أحد الأشخاص قام بتصويره من وراء شباك الفصل، معقبًا: "مش عايز أروح المدرسة تاني".



وأضاف "الطفل الباكي"، خلال حواره مع فضائية "النهار"، مساء الأربعاء: بحب المدرسة بس الفصل لأ عشان العيال بتتريق عليا، ولدى ٣ أصدقاء"، لافتًا إلى أنه عندما شاهد الفيديو لأول مرة على هاتف والدته مسحه على الفور، متابعًا: "مش بحب المُدرسة اللى في الفيديو عشان ضربتني".



ولفت إلى أنه أهلاوي ويُحب كرة القدم، ونجم مصر الدولي محمد صلاح.