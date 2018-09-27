أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن سبب توقف بناء سد النهضة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن أن هناك مشاكل تعترض إثيوبيا في بناء سد النهضة، وبدأ التفاوض مع أثيوبيا حول ما تم التحذير منه من قبل، بأن السدود الكبيرة تستغرق نحو 12 عامًا لبناءها، وإثيوبيا عندما حاولت الإسراع في بناء سد النهضة وقعت في مشاكل فنية كبيرة وأخطاء في التصميمات والتوربينات.



وأضاف "نور الدين"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إثيوبيا تعاني من عثرة مالية، والعاملون بسد النهضة في إضراب ولم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 أشهر، والشركة الإيطالية المتولية بناء الجزء الأسمنتي بالسد فرضت غرامات تأخير كبيرة موجودة في العقود قد تقارب نصف مليار دولار، والشركة الإثيوبية الموكل لها عمل الإطارات والتوربينات أعلنت فشلها في تركيبها.



وتابع، أنه قد يتم التوافق مع إثيوبيا حول أن تكلفة بناء السد كبيرة ولا تتناسب مع وضع دولة فقيرة، ونعود للحديث عن تخفيض سعة السد، بحيث تحصل إثيوبيا على ماخططت له من كهرباء دون أن تتسبب في ضرر لمصر والسودان نتيجة انخفاض المياة المتدفقة لمصر والسودان.

