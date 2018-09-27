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عضو "الطاقة العالمي": مصر معرضه لخطر نتيجة تحرك حزام المطر المُغذي لنهر النيل

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:27 ص
عضو الطاقة العالمي: مصر معرضه لخطر نتيجة تحرك حزام المطر المُغذي لنهر النيل
ماهر عزيز
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كساب أحمد
 
قال ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن التغيرات المناخية تهدد العالم كله، ومصر أيضًا معرضه لخطر كبير بسبب هذه التغيرات، موضحًا أن مصر معرضه لنقص ايرادات نهر النيل نتيجة تحرك حزام المطر، وظهور أنوع جديدة من الحشرات، والتأثير على قطاع السياحة بسبب نقص الشُعب المرجانية، وغرق جزء كبير من الدلتا.

ولفت "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن العالم يواجه نقص في الغابات وندرة بعض الأنواع من المحاصيل، لافتًا إلى أن دول العالم مهددة بهذه التغيرات، ومصر ضمن هذه الدول.
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