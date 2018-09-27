اليوم.. الحكم على أسامة الشيخ وآخرين بتهمة الكسب غير المشروع

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، الحكم على أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأسماء ثابت ابنة عم سوزان مبارك، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ونائب مدير البنك العربي الإفريقي بالإسكندرية، بتهمة الكسب غير المشروع.



