أول تعليق لـ دعاء صلاح قبيل إطلاق الموسم الجديد من "مع دودي" على "النهار"

حرصت الإعلامية دعاء صلاح، على إعادة توجيه الشكر لأشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وذلك قبيل إطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "مع دودي" الذي من المقرر عرضه مساء غد الخميس على فضائية "النهار" عقب توقفه 4 أشهر .





ونشرت دعاء صورة تجمعها بأشرف عبد العزيز على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "أستاذ اشرف عبد العزيز المحامي بجد أنت رزق ليا بعد ربنا مابخافش طول ما حضرتك معايا وكل مابشوفك بحس أن أحنا في بلد كبيرة وبخير فيها أساتذة كبار زي حضرتك شكراً جداً".









وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام النفراوى وعضوية المستشارين طارق الشافعى ومحمد حسن خليفة، قد قضت ببراءة الإعلامية دعاء صلاح مقدمة برنامج "مع دودى" على فضائية النهار من جميع التهم المنسوبة إليها فى القضية الشهيرة إعلاميا بـ"سنجل مازر" وطالب محاميها اشرف عبد العزيز خلال جلسة الاستئناف إلغاء حكم حبسها 3 سنوات الذى صدر على خلفية تقديمها لحلقة ببرنامجها عن الـ"مازر سنجل"، والذى ظهرت خلالها بملابس تظهرها كحامل وقبول الاستئناف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى.





كما طالب بالبراءة ورفض الدعوى من حيث الموضوع لكيدية الاتهام وتلفيقه وانتقاء اركان جريمة التحريض على الفسق طبقا لما جاء بنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961، بالإضافة إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 مكرر من قانون العقوبات وأيضا لقيام العديد من البرامج بمناقشة موضوع "السنجل مازر" وكذلك عدم جواز قيام المدعى بالحق المدنى باصطناع دليل لنفسه بنفسه. وتخلل المرافعة تأكيد أشرف عبد العزيز أن الإعلامى يطرح الفكرة للمناقشة ولا يفرضها على المشاهد.