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عاجل.. الخطيب يوجه رسالة قوية إلى جمهور الأهلي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:15 م
عاجل.. الخطيب يوجه رسالة قوية إلى جمهور الأهلي
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علي نبوي
 

طالب محمود الخطيب جمهور النادي الأهلي بالتركيز مع فريقه فقط و دعمه و تشجيعه دون النظر إلي أي شيء اخر و أن يبعد عن أي اشخاص و أن يركز في دعم ناديه و لاعبيه فهو سندهم في الازمات .


وتفقد الخطيب مساء اليوم أخر الإستعدادات لعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة 28 سبتمبر للتصويت علي لائحة الأهلي للنظام الأساسي و قال : أتمني أن تظهر الجمعية العمومية في صورة تلق باسم النادي الأهلي و عظمته و تاريخه الطويل.. فالأهلي عظيم بريادته و أعضائه و جمهوره.. و ننتظر حضورا تاريخيا لأعضاء الأهلي يوم 28 سبتمبر لرسم مستقبل ناديهم و اشكر كل الذين عملوا في لائحة الأهلي للنظام الأساسي .

وواصل الخطيب كلامه قائلا : الحمد له وقعنا رسميا عقود الفرع الرابع للأهلي في التجمع و قريبا إن شاء الله سنفتح باب الإشتراكات للعضوية فيه.
المزيد عن: محمود الخطيب كورة كرة رياضة الفرع الرابع للاهلي الخطيب الاهلي
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