الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان يسحق ريمس بالأربعة

حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على ضيفه ريمس، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

كان ريمس الباديء بالتسجيل عبر شافارلا لريمس في الدقيقة الثانيةوسجل الفريق الباريسي أربعة أهداف متتالية عبر إدينسون كافاني "ثنائية" ونيمار من ركلة جزاء وتوماس مونييه بالدقائق 5 و24 و44 و55.

رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد منافسه الليلة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.