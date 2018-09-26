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بنس: نفتخر بالوقوف إلى جانب إسرائيل وشعبها

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:09 م
بنس: نفتخر بالوقوف إلى جانب إسرائيل وشعبها
مايك بنس
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وكالات
 

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفتخر بالوقوف إلى جانب إسرائيل وشعبها.


وكتب "بنس"، تغريدة جديدة في صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها: تفخر الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب إسرائيل وشعبها، بوصفها حليفه وصديقة عزيزة. وفي ظل حكم ترامب، سنواصل العمل بلا كلل لتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.


ويشار إلى أن ترامب التقى نتنياهو، قبل قليل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو اللقاء الذي صرح خلاله ترامب بأنه يسعى إلى عقد اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيرا إلى أنه يعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل.


وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام، وهذا سيستغرق وقتا"، مشددا: "أعتقد أن الحل الأمثل هو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها بنسبة 100%".

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