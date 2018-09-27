جمال سلامة: خطاب السيسي بالأمم المتحدة يعكس رؤية مصر أمام العالم دون إزدواجية



وأضاف "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتح آفاق جديدة ببقاع ومحاور جديدة في دول العالم على كافة المستويات، ويأتي في ضوء ذلك حرص الرئيس على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام، وهذا لم يكن متاح من قبل.



وتابع، أن خطاب الرئيس السيسي تضمن الحديث عن عدد من القضايا التى تهم المنطقة.



قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة يعكس رؤية الدولة المصرية دون إزدواجية