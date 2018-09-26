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يوفنتوس يفوز على بولونيا بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:59 م
يوفنتوس يفوز على بولونيا بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي
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منى العوضي
 

 نجح فريق يوفنتوس في الفوز على بولونيا بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي "سيريا آي"، مساء اليوم الأربعاء.

 

وسجل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في الدقيقة "11"، قبل أن يضيف ماتويدي الثاني لليوفي خلال الدقيقة "16" من عمر اللقاء.

 

وبهذه النتيجة؛ يصل فريق يوفنتوس للنقطة 18 في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو الإيطالي بينما بولونيا في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

 

 

 

 

 

المزيد عن: يوفنتوس رونالدو بولونيا الدوري الإيطالي
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