الرئيس اليمني يؤكد متانة العلاقات مع الإمارات

أكد الرئيس اليمني عبدربه، منصور هادي، متانة العلاقات الأخوية المميزة التي تربط اليمن بالامارات، والتي تُجسد روح الأخوة في أروع صورها من خلال اللحمة الواحدة والهدف والمصير المشترك.







وثمن الرئيس اليمني في لقائه، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "مواقف قيادة الامارات لدعم اليمن، وتقديم التضحيات للانتصار لإرادة الشعب اليمني في مواجهة قوى التمرد، والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية، وما ألحقته من أضرار باليمن من خلال مشاريع ايران التوسعية العدوانية في المنطقة".







وحمل الرئيس اليمني، الشيخ عبد الله بن زايد تحياته "لإخوانه قادة الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".