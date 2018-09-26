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سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 26/9/2018

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:50 م
سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 26/9/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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