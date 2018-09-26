"التأمين الصحي": ضخ 42 ماكينة غسيل كلوي جديدة ببعض المحافظات

قالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه تم ضخ نحو 42 ماكينة غسيل كلوي جديدة اليوم وأمس في المنيا والسويس وطنطا و6 أكتوبر والفيوم، وهناك أكثر من 250 ماكينة غسيل كلوي قادمة سيتم توزيعها على مراكز الغسيل الكلوي.



وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن ماكينة الغسيل الكلوي تعمل 45-50 ألف ساعة ثم بعد ذلك يتم احلالها واستبدالها.



وتابعت، أن رئيس مجلس الوزراء زار خلال جولته بسوهاج مستشفى الهلال، ومركز غسيل الكلي، والرعاية المركزة وقسم الحضانات، وابدي ارتياح شديد لما شاهده.

