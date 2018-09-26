أبرزهم بوجبا ورونالدو.. الخلافات تتصاعد بين جوزيه مورينيو والنجوم الكبار





أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن العلاقة بين الفرنسي بول بوجبا وجوزيه مورينيو أصبحت معقدة بعد تجاهل الأول مصافحة مدربه في مران فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء.





وقرر جوزيه مورينيو سحب شارة القيادة من اللاعب الفرنسي في الفترة المقبلة، بعد تصريحاته التي أغضبت مدربه البرتغالي حيثُ انتقد بوجبا أسلوب مورينيو الدفاعي مؤكدًا أن فريق بحجم اليونايتد لا يفترض أن يدافع على أرضه ووسط جمهوره.





لم تكن علاقة مورينيو المتوترة مع نجم اليونايتد هي الأزمة الأولى بل فمنذ تعيينه مدربًا لريال مدريد في 2010 وقد دخل المدرب في صراع طويل مع نجوم الفرق التي يدربها فالقائمة كل يوم يُضاف لها اسم جديد.









- إيكر كاسياس

أثارت علاقة كاسياس الجيدة مع لاعبي برشلونة غضب مدربه جوزيه مورينيو حيثُ قرر المدرب إبعاد حارس مرمى إسبانيا من حساباته والاعتماد على دييجو لوبيز بدلًا منه، وعلى الرغم من رحيل مورينيو في موسم 2012-13 إلا أن كاسياس لم يأخذ وضعه مع الفريق ورحل إلى بورتو في 2015.









- كريستيانو رونالدو

كانت علاقة الثنائي البرتغالي مميزة للغاية إلا أن أزمة مورينيو مع كاسياس أثرت بشكل كبير على علاقته مع اللاعبين الكبار في ريال مدريد، وبعد رحيله عن الفريق انتقد رونالدو بشكل واضح مؤكدًا أنه لم يستمع لتعليماته الفنية والتكتيكية مشيرًا إلى أن البرازيلي رونالدو أفضل منه "رونالدو الحقيقي".









- دي بروين

في موسم 2013، ظهر البلجيكي بمستوى جيد مع تشيلسي وكان في التشكيل الأساسي لكن في وجود مورينيو تغير الوضع وتعرض لانتقادات لاذعة من مدربه فكان على اللاعب الرحيل إلى فولفسبورج في يناير من الموسم نفسه.









- إدين هازارد

أصبحت علاقة مورينيو باللاعب البلجيكي متوترة للغاية في موسم 2015-2016 حيثُ اعترض هازارد على تبديله في مباراة بورتو بدوري الأبطال ورفض مصافحة مدربه البرتغالي أثناء خروج وهبط مستوى كثيرًا بعد ذلك لكنه عاد للتألق مع أنطونيو كونتي.









- صامويل إيتو

دخل البرتغالي جوزيه مورينيو في صراع مع المهاجم الكاميروني صامويل إيتو أثناء تدريب تشيلسي حيث انتقد أداءه وقال إن ذلك بسبب عمره، وتحدث اللاعب بعد ذلك عن علاقته بمورينيو وقال أنه لم يكن يحبه.



