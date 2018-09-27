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محلل سياسي يكشف أسباب سحب واشنطن بطارياتها المضادة للصواريخ من الشرق الأوسط

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:13 ص
محلل سياسي يكشف أسباب سحب واشنطن بطارياتها المضادة للصواريخ من الشرق الأوسط
الدكتور عصام إسكندر - محلل سياسي
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كشف الدكتور عصام إسكندر المُحلل السياسي من واشنطن، الأسباب التي من أجلها سَحبت واشنطن بطارياتها المُضادة للصواريخ والطائرات من الشرق الأوسط، وهذا القرار لم يَكن مفاجئًا، بَل كان معروفا منذ شهر مارس الماضي، فقد حدث خلل في بعض البطاريات، حيثُ أذاعت مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لصاروخين أحدهما غيّر مسارهُ أثناء التصدي لأحد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية علي السعودية، والآخر ضلَّ طريقه وانفجر في إحدى المدن السعودية.

وأضاف «عصام إسكندر»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أنَّ هناك مُحاولة لإعادة تقييم مَدى فاعلية هذه الصواريخ، رُبما كان المعلن أنه إجراء روتيني ولكن هو في الحقيقة إجراء لِمراجعة مدى فاعلية هذه الصواريخ.

وأعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت سحب  بعض بطارياتها للطائرات والصواريخ منْ منطقة الشرق الأوسط، وقد ذكرت صحيفة «وول ستريت» نقلاً عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أنَّ الولايات المتحدة ستسحب بعض بطارياتها المضادة للطائرات والصواريخ من الأردن والبحرين والكويت الشهر القادم.

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