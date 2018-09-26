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المستشار القانوني للأهلي: لم يخطرنا أحد بفسخ عقد سبورتا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:40 م
المستشار القانوني للأهلي: لم يخطرنا أحد بفسخ عقد سبورتا
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علي نبوي
 
أكد المستشار حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي عدم تلقي أي اخطارات بخصوص تعاقد شركة سبورتا السعودية التي تتولى توريد ملابس فريق الكرة.


وردا على ما تردد مؤخرا حول ذلك الأمر أكد في تصريحات صحفية عدم وجود أي تحرك رسمي، مشددا على أن العلاقة بين الأهلي ورعاته محترمة وتحفظ حقوق كل طرف
المزيد عن: شركة سبورتا المستشار القانوني الأهلي أخبار الأهلي
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