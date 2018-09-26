روابط مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر – سيرفر سريع ماتش كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية مباشرة

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بطاقة مباراة ريال مدريد وأشبيلية اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد وأشبيلية اليوم

البطولة : الدوري الأسباني (الليجا)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3 - beIN SPORTS HD 3

معلق المباراة : علي محمد علي

الساعة : 22:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 23.00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران – كارفاخال، الوسط: كاسيميرو - كروس – مودريتش، الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل.

تشكيل أشبيلية:

حراسة المرمي: فاتشليك، الدفاع: نافاس - كاريكو - سيرجي جوميز - كجاير – ارانا، الوسط: بانيجا - سوريا – فاسكيز، الهجوم : أندريه سيلفا - وسام بن يدر

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