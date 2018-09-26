تنظيم "داعش" يقول إن هجوم إيران لن يكون الأخير

"هجوم الأحواز لن يكون الأخير بإذن الله".

قال المتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبي الحسن المهاجر، في التسجيل الصوتي:

قال متحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي في تسجيل صوتي، إن الهجوم على الحرس الثوري الإيراني الذي تبناه التنظيم يوم السبت لن يكون الأخير، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف المهاجر "لقد أثبت أبناء الخلافة الإسلامية مدى هشاشة وضعف أمن دولة المجوس إيران،

هو أوهى من بيت العنكبوت وإن القادم بإذن الله وقوته أدهى وأمر".

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق على نحو مستقل من صحة التسجيل الصوتي.

وبجانب إعلان التنظيم مسؤوليته عن الهجوم، أعلنت أيضا حركة معارضة من أصول عربية في إيران، تدعى منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان مسلحون قد قتلوا 29 شخصا في عرض عسكري جنوب غربي إيران يوم السبت نصفهم تقريبا من الحرس الثوري الإيراني.