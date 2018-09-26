تنظيم "داعش" يقول إن هجوم إيران لن يكون الأخير

قال المتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبي الحسن المهاجر، في التسجيل الصوتي:
"هجوم الأحواز لن يكون الأخير بإذن الله".
قال المتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبي الحسن المهاجر، في التسجيل الصوتي:
"هجوم الأحواز لن يكون الأخير بإذن الله".
ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق على نحو مستقل من صحة التسجيل الصوتي.
وبجانب إعلان التنظيم مسؤوليته عن الهجوم، أعلنت أيضا حركة معارضة من أصول عربية في إيران، تدعى منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، مسؤوليتها عن الهجوم.
وكان مسلحون قد قتلوا 29 شخصا في عرض عسكري جنوب غربي إيران يوم السبت نصفهم تقريبا من الحرس الثوري الإيراني.
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