بداية مباراة ريال مدريد VS اشبيلية بث مباشر اليوم كورة أون لاين لايف

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة ريال مدريد واشبيلية اون لاين اليوم 23:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 22:00 مساء بتوقيت مصر، 00:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم الاربعاء 26-9-2018 في الدوري الاسباني 2018 والقنوات الناقلة.





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ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة جولين لوبيتيجي، الهروب من برشلونة نستفيدًا من صحوة مريم بنزيما وجاريث بيل لخطف صدارة جدول الترتيب خصوصًا أن كل فريق لديه 13 نقطة.





وكان الريال قد تغلب بصعوبة على إسبانيول في الجولة الماضية بهدف دون رد بهدف ماركو أسينسيو بالدقيقة 41 من عمر اللقاء.





بينما يدخل فريق إشبيلية صاحب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بمعنويلت مرتفعة بعد أن فاز على ليفانتي بسداسية في الجولة الماضية.





ويخوض الريال مباراة ضد إشبيلية بالتشكيل المتوقع التالي:

"تيبو كورتوا، مارسيلو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، ألفارو أودريوزولا، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، جاريث بيل".





ويدخل إشبيلية بالتشكيل المتوقع التالي:

"توماش فاتسليك، دانييل كاريكو، سيمون كير، سيرجي جوميز، أليكس فيدال، إيفير بانيجا، روكي ميسا، خيسوس نافاس، نوليتو، أندريا سيلفا، فرانكو فاسكيز".





ويقام اللقاء على ملعب رامون سانشيز، اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع ريال مدريد مع اشبيلية عبر البث المباشر والحي على قناة "beIN Sports 3" بصوت المعلق المصري علي محمد علي.





يشهد يوم الأربعاء 26-9-2018 مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وإشبيلية ضمن الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لا ليجا، على ملعب "رامون سانشيز" وتعد تلكل المباراة قمة من العيار الثقيل تشهدا الجولة السادسة.

يدير المباراة الحكم أليخاندرو هيرنانديز وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتوقيت كل من الأربعاء 26 سبتمبر 2018 ميلادياً، 16 محرم 1440 هجرياً، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر.







وستنقل هذه المباراة عبر قنوات مفتوحة مثل "Eleven Sports 1 HD"، و"Sport Klup 1 Serbia"، بالإضافة إلى "CBC Sport HD".





استقر لوبيتيجي المدير الفني لفريق الريال على تشكيل الفريق المتوقع ضد إشبيلية:

سيبدأ بخطة التشكيل | 4-3-3

في حراسة المرمى الجديد: تيبوكورتوا وفي الدفاع: مارسيلو - سيرخيوراموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا اما المنتصف: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش وفي المقدمة: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمه - جاريث بيل







ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني عبر موقع الفجر الرياضي.





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