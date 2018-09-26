الذهب يهبط للمرة الأولى بعد 3 جلسات من الصعود

هبطت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع المعدن الأصفر دون 1200 دولار.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 6 دولارات إلى 1199.10 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1194.30 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07% إلى 94.186.