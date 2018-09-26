الذهب يهبط للمرة الأولى بعد 3 جلسات من الصعود
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:38 موكالات
هبطت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع المعدن الأصفر دون 1200 دولار.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 6 دولارات إلى 1199.10 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1194.30 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07% إلى 94.186.
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